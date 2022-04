ha condiviso online unaper celebrare la fine delle riprese di

L’attore ha fatto parte del cast per cinque stagioni compiendo la sua entrata in scena con il drammatico momento in cui Negan ha ucciso Glenn (Steven Yeun) e Abraham (Michael Cudlitz) usando la sua mazza da baseball Lucille.

Il personaggio tornerà comunque sugli schermi di AMC con Isle of the Dead, lo spinoff che lo vedrà protagonista accanto a Maggie, interpretata da Lauren Cohan.

Jeffrey Dean Morgan ha pubblicato una foto online che lo ritrae sul set scrivendo:

Il mio ultimo giorno. Grazie a tutti. Non ho altre parole oltre a questo… Ci vorrà semplicemente un po’ per elaborare tutto. Che esperienza è stata. Provo un enorme amore per il cast e la troupe… e per tutti voi che guardate la serie. Grazie probabilmente non è abbastanza, ma è tutto quello che ho.

Gli ultimi otto episodi della serie, che saluterà i suoi fan dopo undici stagioni, andranno in onda prossimamente dopo una pausa che inizierà in seguito all’arrivo sugli schermi del sedicesimo episodio, il midseason finale.

