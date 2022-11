The Walking Dead: Jeffrey Dean Morgan svela quale scena del finale è piaciuta al capo di AMC

Jeffrey Dean Morgan ha svelato quale è stata la scena del finale preferita nella serie The Walking Dead, in cui interpreta Negan, dai vertici di AMC.

L’attore ha svelato che la sequenza dell’episodio in cui il suo personaggio chiede scusa a Maggie (Lauren Cohan) per aver ucciso Glenn ha conquistato molte persone.

Jeffrey ha infatti raccontato a ComicBook:

Quello che posso dire è che il capo di AMC è venuto da me e mi ha detto ‘La scena che hai con Lauren è forse una delle mie preferite di sempre nella storia di The Walking Dead’.

La star ha poi sottolineato:

Si tratta di quello che abbiamo visto all’inizio di questa storia, nella stagione sei quando esce da quel van, fino a quella scena in cui è realmente sincero e si scusa, passando per tutto quello che è accaduto in mezzo. Per me è stata una gioia mostarvi l’uomo che è diventato Negan. Anche sullo schermo. Non ci siamo trattenuti, abbiamo potuto vedere l’intero percorso ed è qualcosa di raro.