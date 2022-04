AMC Networks e Museum of the Moving Image collaboreranno per la mostra intitolata, ideata per celebrare la fine della serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman.L’appuntamento, per chi vive ad Astoria, nel Queens, è dal 25 giugno a gennaio 2023.

Il percorso espositivo permetterà di approfondire le origini, la produzione e l’impatto della serie. Per i fan ci saranno inoltre molte proiezioni ed eventi pubblici.

Carl Goodman, executive director di MoMI, ha dichiarato:

Poter collaborare nuovamente con AMC Networks, questa volta per presentare una mostra dedicata alla serie The Walking Dead, è meraviglioso. Si tratta di qualcosa in più rispetto a una serie televisiva, è un fenomeno culturale che viene adorato da milioni di fan, che celebrano il mondo innovativo, coinvolgente e immersivo ciò che i realizzatori hanno costruito e il suo cast di personaggi all’insegna della diversità. La mostra uscirà dalla nostra galleria dedicata alle mostre temporanee e si sposterà nei teatri, nelle classi e in altri spazi pubblici.

Dan McDermott, presidente di AMC Studios, ha aggiunto:

Nel corso di 11 stagioni e 177 episodi, The Walking Deada ha costruito un seguito vibrante ed enorme di fan a livello globale, diventando una delle saghe più amate in televisione. Siamo deliziati nel lavorare con MoMi a una mostra e a una serie di eventi per ricordare la storica messa in onda della serie, il team creativo di immenso talento e la troupe che l’ha portata in vita, e dare a questi incredibili fan un modo nuovo ed eccitante per vivere l’esperienza legata al loro show preferito.

I fan potranno quindi vedere dal vivo costumi originali, oggetti di scena, concept art, storyboard, copioni e molte protesi utilizzate dai truccatori.

