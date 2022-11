The Walking Dead: Norman Reedus e Nadia Hilker svelano cosa cambierebbero della serie

The Walking Dead si è conclusa dopo 11 stagioni e Norman Reedus e Nadia Hilker hanno svelato cosa cambierebbe nella storia di Daryl e Magna se potessero tornare indietro.

L’attore, intervistato da ComicBook, ha dichiarato:

Penso che forse cambierei la storia di Alpha. Avrei voluto trascorrere un po’ più di tempo con Alpha. Lavorare con Samantha è stato divertente. So che interpretava un cattivo, ma ho amato le sue vibrazioni in stile Axl Rose, ed è stato realmente divertente lavorare con lei. Si impara molto mente guardi lavorare Samantha.

Hilker ha invece ammesso:

Avrei voluto che le scene di sesso di Yumiko e Magna potessero essere un po’ più intense, ma è una questione legata al network, quindi non potevamo. E ora che sono qui con Norman penso inoltre… Magna e Daryl, in un certo senso, si odiavano ma al tempo stesso sono davvero simili. Penso avremmo potuto esplorare davvero molto in più di quella situazione.