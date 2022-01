ha chiarito il motivo per cui innon si utilizza il termine, preferendo quasi sempre

Tra le pagine di Cutting Room Floor with Robert Kirkman, sezione contenuta in The Walking Dead Deluxe #30, l’artista ha chiarito la situazione.

Kirkman ha spiegato:

Ho iniziato la storia senza realmente usare il termine zombie, ci giravo prevalentemente intorno. Penso che Glenn lo dica un paio di volte, ma erano più che altro errori. Poi ho ideato la terminologia ‘lurkers (persone in agguato)’ e ‘erranti’. Dopo un po’, tuttavia, sembrava sciocco continuare a usarli più e più volte.

L’autore ha sottolineato:

A un certo punto ho pensato ‘Fan***o, sono zombie, lascerò che le persone li chiamino zombie. Chi se ne importa?’.

Nel 2010 AMC ha portato sul piccolo schermo The Walking of Dead e lo showrunner Frank Darabont non voleva usare il termine zombie, pensando che non sarebbe esistito in quel mondo se non c’erano riferimenti alle opere di finzione legati ai morti viventi. Kirkman ha scritto:

Per far funzionare questa storia non si possono avere delle persone che dicono ‘Gli hai sparato in testa… Proprio come gli zombie dei film di Romero!’. Quindi si deve ipotizzare che questo sia un universo in cui George A. Romero non ha creato le storie moderne sugli zombie. Quindi abbiamo ideato il termine ‘walkers (vaganti)’ per lo show.

Che ne pensate del motivo per cui in The Walking Dead non si usa il termine zombie? Lasciate un commento!

La serie The Walking Dead tornerà sugli schermi il 20 febbraio con gli episodi dell’undicesima stagione, l’ultima. Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

