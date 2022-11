The Walking Dead: la scena finale contiene dei riferimenti a World Beyond che svelano il destino di un protagonista

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La storia di Rick Grimes sarà al centro di uno spinoff di The Walking Dead e l’episodio finale della serie originale ha rivelato le prime anticipazioni riguardante la situazione dell’ex sceriffo, legate anche ad alcuni eventi mostrati in World Beyond.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non avete visto l’ultima puntata di The Walking Dead e non volete anticipazioni.

Negli ultimi minuti dello show si assiste a un montaggio con al centro Rick e Michonne. Il personaggio appare mentre cerca di inviare un messaggio alle persone che ama, lanciando una bottiglia in mare, prima di essere raggiunto da un elicottero della Civic Republic Military che ribadisce che non può fuggire.

In The Walking Dead: World Beyond si scopre che Jadis (Pollyanna McIntosh), dopo aver salvato Rick (che era rimasto ferito gravemente) portandolo via a bordo di un elicottero, lo ha scambiato per “una nuova vita” mentre si trovava a Philadelphia, in Pennsylvania.

Gli amici dell’ex sceriffo lo credono morto dopo che ha fatto saltare in aria un ponte con lo scopo di distruggere un’orda di zombie che stava per minacciare la sua famiglia e gli altri sopravvissuti. Michonne, anni dopo, scopre però degli indizi che confermano che Rick è ancora vivo.

La sequenza finale di The Walking Dead mostrano ora il protagonista mentre indossa la stessa giacca che aveva Silas in World Beyond dopo essere stato costretto a lavorare in una delle aree, come stadi abbandonati e arene, usate per “ripulire” il mondo dagli zombie. La CRM costringe infatti alcune persone ad attirare i morti viventi negli spazi adatti usando luci e musica e, quando il gruppo di zombie è numeroso, a dare il via ad alcune esplosioni per eliminare la minaccia. I “dipendenti” devono quindi ripulire l’area dai resti.

Grimes sembra sia stato assegnato proprio a una di queste aree ed è quindi tenuto prigioniero dalla CRM.

Che ne pensate del legame tra il finale di The Walking Dead e World Beyond che spiega cosa è accaduto a Rick? Lasciate un commento!

