The Walking Dead: Seth Gilliam commenta la fine della storia di Padre Gabriel

The Walking Dead

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Seth Gilliam ha commentato il modo in cui si è conclusa la storia di Padre Gabriel nell’episodio finale della serie The Walking Dead, personaggio che ha interpretato fin dal 2014.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non avete completato la visione dello show e non volete spoiler.

Padre Gabriel è stato al centro di una delle scene più importanti del finale quando ha reagito alle parole di Pamela Milton (Laila Robins) che stava ordinando ai suoi uomini di non aprire il cancello della sua residenza, condannando così i cittadini del Commonwealth a morire per mano dell’orda di zombie che aveva invaso la comunità. Mentre i protagonisti cercavano di capire come gestire la situazione, il religioso si è fatto avanti e ha detto ai militari: “Apriremo il cancello e lasceremo entrare queste peersone. Ucciderò chiunque provi a fermarmi”.

Il personaggio di Seth agiva così in modo molto diverso dal passato, quando si era chiuso all’interno della propria chiesa per salvarsi, mentre la sua comunità veniva sterminata. L’attore ha commentato parlando della scena presente nel finale:

Si è trattato di un momento davvero eccitante, emozionante e un po’ terrificante. Vuoi avere questi momenti chiave che tutte le persone ricorderanno, che faranno parte della storia per sempre e che non possono essere tagliati. Ma poi, quando li ottieni, pensi ‘Sei pronto? Lo sto aspettando da tempo. Sono pronto?’.

Gilliam ha poi dichiarato che l’evoluzione di Gabriel è forse avvenuta più lentamente di quanto sperasse:

Penso abbia provato un’estrema vergogna nel chiudere fuori dalla chiesa i membri della sua comunità. Sarei andato un po’ più veloce e sarei arrivato un po’ più rapidamente al vero Gabriel tosto e determinato.

Che ne pensate della scena con Padre Gabriel presente nel finale di The Walking Dead? Lasciate un commento!

