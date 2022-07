The Walking Dead: Steven Yeun esclude un suo ritorno nella serie

In onda su FOX (Sky, canale 112).

The Walking Dead

Steven Yeun ha parlato del possibile ritorno di Glenn in uno degli ultimi episodi della stagione 11 di The Walking Dead prima della fine della serie.

L’attore ha interpretato Glenn fino alla première della settima stagione, puntata in cui il personaggio veniva ucciso da Negan utilizzando la sua mazza da baseball Lucille.

Durante la sua partecipazione alla trasmissione Conan Needs a Friend, Steven ha ora ricordato la sua uscita di scena dalla serie:

Era complicato. Alle volte devi accettare quello che accadrà. Non c’è tensione.

Tra le pagine dei fumetti di Robert Kirkman, infatti, Glenn affronta lo stesso destino:

Pensi ‘Ok’… Non me ne andrò scalciando e urlando.

Yeun ha però ribadito che non ha alcun interesse nel riprendere il ruolo, nemmeno per scene flashback o in un prequel:

La voce nella mia testa mi ha detto ‘Se lo fai di nuovo sei un mediocre!’. Quindi non lo farò di nuovo. Rabbrividisco al pensiero.

L’attore ha infatti apprezzato il fatto che la morte del suo personaggio fosse definitiva:

Penso si tratti di una benedizione che ho avuto nella mia vita. Una porta assolutamente chiusa. Non c’è nemmeno una fessura: è chiusa e sprangata.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che Steven Yeun non ritorni in The Walking Dead prima della fine della serie?

Nel cast dell’ultima stagione ci sono Norman Reedus (Daryl), Melissa McBride (Carol), Lauren Cohan (Maggie), Christian Serratos (Rosita), Josh McDermitt (Eugene), Seth Gilliam (Gabriel), Ross Marquand (Aaron), Khary Payton (King Ezekiel), Cooper Andrews (Jerry), Eleanor Matsuura (Yumiko), Nadia Hilker (Magna), Cailey Fleming (Judith Grimes), Cassady McClincy (Lydia), Lauren Ridloff (Connie), Angel Theory (Kelly), Paola Lázaro (Princess), Michael James Shaw (Mercer), Margot Bingham (Max), Josh Hamilton (Lance Hornsby), Laila Robins (Pamela Milton), e Jeffrey Dean Morgan (Negan).

Fonte: ComicBook