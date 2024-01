Terry O’Quinn ha condiviso nuovi dettagli sul suo personaggio in The Walking Dead: The Ones Who Live, in cui ha il ruolo del Maggiore Generale Beale.

Il sito Entertainment Weekly ha infatti pubblicato un’intervista all’attore e una nuova foto del personaggio, che verrà introdotto nell’universo ispirato ai fumetti di Robert Kirkman nello spinoff con star Andrew Lincoln e Danai Gurira.

Terry ha svelato che è stato informato del fatto che i produttori fossero interessati al suo coinvolgimento nella serie e ha quindi parlato con lo showrunner Scott Gimple, facendosi spiegare chi era il personaggio. O’Quinn ha ammesso di non aver mai visto The Walking Dead, pur avendone sentito parlare ed essendo a conoscenza del gran numero di fan della serie in tutto il mondo.

Tutte le persone con cui parlava gli hanno quindi consigliato di accettare il ruolo e ha deciso di incontrare nuovamente con Scott, che gli ha raccontato molti altri dettagli sulla storia della serie, convincendolo quindi a far parte del cast.

O’Quinn non ha però recuperato le puntate dello show originale, pur guardando la serie su Daryl Dixon. L’attore ha spiegato:

Tendo a essere quella persona che dice: ‘Ditemi se sto facendo qualcosa di sbagliato. Ditemi quello che devo sapere’. Perché c’è poco spazio nella mia testa. Le mie cellule cerebrali sono in declino, quindi tengo solo le cose che devo sapere. E ha funzionato ed è stato piuttosto semplice perché molto del mio lavoro è stato solo con Andrew Lincoln, quindi era sempre pronto a dirmi le cose e ricordarmi la storia. Quello è stato meraviglioso.

Gimple non gli ha rivelato molti dettagli sul Maggiore Generale Beale, tranne che è il leader della Civic Republic Military, che è composta da circa 250.000 persone, molte nel mondo post-apocalittico. Terry ha aggiunto:

Lui è una specie di persona indipendente che gestisce questa realtà, ma sono ora nel presente, quindi non ne so molto, oltre al fatto che quel nome è stato citato di tanto in tanto nelle serie.

La star del piccolo schermo ha raccontato che gestisce l’esercito della Civic Republic e agisce in modo indipendente rispetto al governo, oltre a godere di grande considerazione perché viene considerato quasi un eroe, oltre ad avere una lunga storia nell’esercito, essendo stato coinvolto due volte nelle missioni della guerra del Vietnam e avendo lavorato addestrando i soldati. Terry ha aggiunto che ha dovuto prendere decisioni di vita e di morte e affrontare l’arrivo degli zombie. Attualmente il militare ha un grande esercito e si occupa di circa 2000 persone specializzate che compiono la maggior parte del lavoro. Il personaggio, inoltre, “prende delle decisioni basate su ciò che pensa aiuterà la comunità a sopravvivere. E sta cercando di assicurarsi che questa città sopravviverà, quindi prende delle decisioni difficili”.

Terry ha inoltre sottolineato che Beale tiene molti lati della sua vita e della personalità nascosti ed è sempre stato intrigato dai personaggi di cui non si conoscono realmente gli obiettivi e ciò che li motiva. L’attore ha raccontato che ha provato a interpretarlo come qualcuno che farà tutto il necessario, ma senza essere minaccioso:

Sembra una persona completamente ragionevole e le decisioni che deve prendere per lui sono tutte spiegabili. Capisce perché deve fare quello che deve, a prescindere che le persone siano d’accordo oppure no.

Dal punto di vista della personalità O’Quinn lo ha paragonato a George Washington per quanto riguarda la stima degli altri. Quando il militare incontra per la prima volta Rick, tuttavia, non sa come comportarsi con lui e l’interazione aiuterà a far scoprire il cuore del personaggio.

Lavorare con Andrew Lincoln è stato per l’attore particolarmente facile e piacevole, essendo un grande professionista:

Mi ha sempre aiutato spiegandomi la storia dello show. Ed è sempre stato paziente. Tutto considerato, è stata un’esperienza davvero felice. E Scott mi è stato di aiuto. Tutti stavano cercando di essere il più possibile di aiuto.

Che ne pensate? Cosa vi aspettate dal personaggio di Terry O’Quinn nella serie The Walking Dead: The Ones Who Live?

Fonte: EW