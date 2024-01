Il profilo Instagram di AMC dedicato a The Walking Dead ha condiviso un nuovo brevissimo teaser di The Ones Who Live, la serie con al centro Rick e Michonne che debutterà il 25 febbraio sugli schermi americani.

Il criptico video mostra solo una mano, coperta da un guanto, che apre una porta con una chiave. Il filmato sembra inoltre essere stato trasmesso dalla Civic Republic Military, il cui simbolo appare sullo schermo.

Nei giorni scorsi sono state inoltre condivise delle immagini in cui si chiede ai fan dove siano i due protagonisti. L’ultima volta che nello show era stato mostrato Rick si era scoperto che aveva trascorso gli anni cercando di fuggire dalla CRM, dopo che Jadis (Pollyanna McIntosh) lo aveva salvato portandolo via con un elicottero.

Michonne, invece, era partita alla ricerca di Rick e aveva trovato degli oggetti che appartenevano all’ex sceriffo su Bloodsworth Island, spingendola così a continuare la sua missione.

Che ne pensate del teaser di The Walking Dead: The Ones Who Live? State aspettando l’arrivo della serie?

Nel cast, oltre ai protagonisti Andrew Lincoln e Danai Gurira, ci saranno Terry O’Quinn che interpreta il Generale Maggiore Bealde, Pollyanna McIntosh che riprende il ruolo di Jadis, Andrew Bachelor e Brenda Wool che saranno nuovamente la coppia incontrata da Michonne lungo il suo cammino, Lesley-Ann Brandt nella parte di Pearl e Matt Jeffries in quello di Nat.

Scott M. Gimple è showrunner del progetto e produttore esecutivo insieme a Lincoln, Gurira, Denise Huth e Brian Bockrath. Greg Nicotero è tra i consulenti della produzione e ha supervisionato il lavoro per portare in vita gli zombie grazie al make up.

Fonte: Instagram