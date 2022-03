è tornato a parlare dell’uscita di scena dalla seriedel personaggio diA differenza di quanto raccontato nei fumetti di Robert Kirkman, uno dei preferiti dei fan della storia originale è stato ucciso nelle prime fasi della guerra contro i Sussurratori.

L’attore non aveva apprezzato particolarmente i cambiamenti compiuti durante gli scontri con Negan e i Salvatori e, durante il Fandemic Tour Atlanta, ha raccontato che era stato lui a suggerire di uccidere il personaggio dopo la delusione provata a causa delle differenze tra la serie e il fumetto:

Non si ricevono i copioni in anticipo, quindi avevo letto i fumetti e mi sono preparato in quel modo. Ho pensato ‘Tutto questo è così fantastico, ha così tante cose incredibili durante l’All Out War’. Ma niente di tutto quello è accaduto’.

Tom ha quindi proseguito spiegando:

Ho pensato ‘Tutto questo è una delusione’. Avevo lavorato davvero duramente preparandomi con le arti marziali e tutto il resto. La mia reazione è stata un po’ ‘Sapete cosa? Dobbiamo uccidere un po’ di persone… Perché non uccidete me?’. In più ero un po’ deluso per l’adattamento della storia All Out War perché doveva essere una guerra, ci si chiedeva chi sarebbe morto. Non è morto nessuno in realtà. Alcuni personaggi, ma nessuno dei protagonisti. Quindi ho detto ‘Sentite, potete uccidermi’. E l’hanno fatto.

Payne ha aggiunto:

Ero serio, ma non mi aspettavo che mi uccidessero così velocemente. Al tempo stesso ero pronto ad andarmene. Ero deluso che non avevo mai combattuto contro Negan e che lui e Aaron non fossero quelli che avrebbero sconfitto Beta. Mi aveva deluso. Era una parte così importante dei fumetti e so che lo show è diverso, ma Jesus vive fino alla fine. Sarebbe stato divertente vederlo con i Sussurratori e tutto il resto.

L’interprete di Jesus ha però ammesso di apprezzare il modo in cui è uscito di scena il personaggio:

Ho pensato fosse un modo grandioso per introdurre i Sussurratori e sconvolgere gli spettatori. Sono stato davvero felice e grato di far parte di quel gran momento.

Tom Payne ha sottolineato che i fan spesso condividono con lui il dispiacere nel non aver visto la storia di Jesus come nei fumetti:

Stavo provando un po’ lo stesso. ‘Sarà così fantastico ed eccitante. Mi impegnerò realmente duramente, non preoccupatevi, farò giustizia al personaggio!’. Ma pazienza, va così.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti per il modo in cui Tom Payne, interprete di Jesus, è uscito di scena in The Walking Dead?

