The White Lotus

Mike White, il creatore della serie, ha svelato che in futuro potrebbe arrivare sugli schermi una stagione crossover di The White Lotus.

Il filmmaker, intervistato da The Hollywood Reporter, ha infatti parlato del futuro del progetto spiegando:

Sarebbe facile essere semplicemente un progetto totalmente antologico, ma penso sia più divertente avere dei piccoli punti di contatto nel corso dello show. Se la serie andrà avanti per un paio di stagioni, sarebbe divertente avere una stagione all star.

I primi due capitoli sono stati collegati tra loro grazie alla presenza di Jennifer Coolidge, interprete di Tanya, mentre la terza segnerà il ritorno di Belinda, la manager della spa mostrata nel primo capitolo della storia. La location sarà però diversa rispetto al passato e la storia sarà ambientata in Tailandia.

White ha inoltre aggiunto che nello show potrebbe non esserci sempre un morto:

Non penso ci sia sempre il bisogno di un cadavere. Ci sono così tanti modi in cui vogliamo reinventare lo show ogni anno. Che cosa è oltre alle persone? Un mistero fresco, le persone forse si aspettano quello. Ma non mi sento costretto a soddisfare le aspettative, è divertente.

Che ne pensate? Vorreste una stagione crossover di The White Lotus?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: The Hollywood Reporter