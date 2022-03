Ledi, la stagione 2 del progetto antologico creato da Mike White, sono ufficialmente iniziate e HBO ha confermato il ritorno die ilche verranno prodotti.

HBO, con un tweet, ha infatti svelato che l’attrice farà parte del cast delle sette puntate. Il lavoro sul set è in corso attualmente al San Domenico Palace di Taormina, un hotel della catena Four Seasons. I ciak si svolgeranno inoltre in varie parti della Sicilia.

A world-class VIP. Jennifer Coolidge has joined the second installment of #TheWhiteLotus. pic.twitter.com/G7uTYsBf8b — HBO (@HBO) February 28, 2022

The White Lotus: Sicily racconterà la storia di vari ospiti dell’albergo e dipendenti della struttura nel corso di una settimana. Coolidge sarà l’unico membro del cast della prima stagione a tornare sugli schermi del progetto.

Tra gli interpreti ci sono F. Murray Abraham, Michael Imperioli e Adam DiMarco nei ruoli di Bert, Dominic ed Elbie Di Grasso, ovvero un uomo anziano che viaggia con il figlio e il nipote. Tom Hollander sarà invece Quentin, un britannico in vacanza con i suoi amici e il nipote. Haley Lu Richardson sarà Portia, una ragazza che lavora per Tanya McQuoid, ruolo interpretato per la seconda volta da Coolidge.

La storia vedrà coinvolti anche Theo James e Meghann Fahy nei ruoli di Cameron e Daphne Babcock, una coppia sposata che è in viaggio con i coniugi Ethan e Harper Spiller, parti affidate a Will Sharpe e Aubrey Plaza. Leo Woodall è invece Jack, un ospite della struttura della White Lotus.

La serie è creata, scritta e diretta da Mike White. Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate dell’inizio delle riprese di The White Lotus: Sicily? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline