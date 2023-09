Un membro della troupe di The Winchesters ha fatto causa a Warner Bros dopo essere stato colpito da un fulmine sul set dello spinoff prequel di Supeernatural.

Bryan DeLorenzo ha accusato lo studio di aver ignorato le regole sulla sicurezza e per l’incidente, avvenuto in Louisiana, chiede il rimborso dei danni fisici ed emotivi subiti.

Tra le persone citate nei documenti della causa ci sono quindi i responsabili di Warner, The CW Network e il produttore Jensen Ackles.

In base ai documenti legali, sul set era in corso un violento temporale quando il regista John Showalter ha cambiato i dettagli della scena e ha chiesto alla troupe di continuare a girare nonostante il meteo avverso. DeLorenzo era accanto a una telecamera quando è stato colpito dal fulmine ed è rimasto privo di sensi, venendo poi portato in pronto soccorso.

Secondo le regole previste dal sindacato, se un fulmine cade nell’area vicina a quella usata per le riprese, la produzione deve essere interrotta immediatamente e bisogna attendere almeno 30 minuti dopo la fine dell’evento naturale prima di ricominciare il lavoro.

DeLorenzo sostiene invece di aver espresso le sue preoccupazioni per la scelta di continuare i ciak, ricevendo come risposta l’invito a comprare strumenti in grado di segnalare eventuali fulmini e app meteorologiche.

