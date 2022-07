I protagonisti di The Winchesters, Drake Rodger e Meg Donnelly, hanno parlato del coinvolgimento di Jensen Ackles nella serie prequel di Supernatural di cui è ideatore, produttore e voce narrante.

L’interprete di Mary Winchester ha spiegato a TVLine:

Era sul set ogni giorno per le riprese del pilot, ed è stato super collaborativo, ci dava appunti, ci parlava di dettagli di questo universo che potevamo non conoscere, è stata una fonte davvero utile.

Rodger, che ha il ruolo di John, ha inoltre sottolineato che interpretare il personaggio è un onore:

Lo dobbiamo affrontare in modo davvero serio. Dobbiamo molto ai fan, quindi dobbiamo esserci e rappresentare i personaggi nel modo giusto.

La serie targata The CW seguirà la storia d’amore dei futuri genitori di Dean e Sam, scoprendo come devono agire per salvare il loro rapporto e il mondo intero.

Rodger ha ribadito che i fan verranno sorpresi dalla storia e i due protagonisti hanno ribadito di aver studiato con molta attenzione le interpretazioni degli attori che li hanno preceduti. In particolare Drake ha sottolineato che ha studiato bene Jeffrey Dean Morgan:

Lui è come il ritratto, è dove condurrà il percorso. Io posso dipingere, posso seguire il percorso che conduce a quella versione.

