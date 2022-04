ha annunciato ufficialmente l’inizio delle riprese della stagione 3 di, con una nuova foto dal set.

La scorsa settimana vi avevamo parlato dell’avvistamento delle star dello show in Slovenia, e oggi arriva la conferma ufficiale. Ecco quanto dichiarato da Netflix insieme alla prima foto dal set:

La famiglia di The Witcher è di nuovo riunita! La produzione della terza stagione è iniziata con i protagonisti Henry Cavill (Geralt di Rivia), Anya Chalotra (Yennefer di Vengerberg) e Freya Allan (la principessa Cirilla di Cintra). Per celebrare questo momento, Netflix rilascia una foto dal set del primo giorno di riprese. La showrunner e produttrice esecutiva è Lauren Schmidt Hissrich. La serie è prodotta anche da Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub e Jarosław Sawko.

Di seguito invece la sinossi, così come riportata dal Comunicato Stampa:

Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt conduce Ciri di Cintra a nascondersi, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata dell’addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono reagire, mettere tutto in gioco o rischiare di perdersi per sempre.

Vi ricordiamo che la seconda stagione di The Witcher è disponibile su Netflix dal 17 dicembre 2021.

Fonte: Comunicato Stampa