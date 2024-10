House of Cards: Michael Kelly svela l'idea di uno spinoff in stile Better Call Saul mai realizzato

Pubblicazione: 24 ottobre alle 15:30

La serie House of Cards si è conclusa sei anni fa e Michael Kelly, ospite di The Jess Cagle Show with Julia Cunningham su SiriusXM, ha rivelato che si era pensato a uno spinoff su Doug Stamper.

Ho avuto delle vere conversazioni con le persone su uno spinoff che era davvero incredibilmente brillante e avrei adorato farlo, prima che tutto se ne è andato. Era un'idea brillante, lo era realmente, e avevo reagito pensando 'O mio dio', e poi non è accaduto.

Il progetto non è tuttavia andato oltre le prime fasi dello sviluppo e l'attore ha raccontato:

In House of Cards il personaggio di Doug perde la vita nell'episodio finale quando Claire Underwood lo uccide a sangue freddo, ma non era quello il motivo per cui la nuova serie non è stata realizzata.

L'avrei amata. Volevano farla un po' in stile Better Call Saul che avrebbe avuto un po' di comicità, degli elementi un po' più divertenti. Doveva iniziare con me che cercavo di uccidermi, se mi ricordo nel modo corretto, in prigione e il tubo si spezza. E poi ritorna nella sua cella e si ritrova un nuovo compagno e pensa 'Huh'... Era davvero fantastico, era un'idea realmente grandiosa.

Kelly ha sottolineato:

Michael ha quindi aggiunto che sarebbe felice se venisse realizzato uno spinoff di House of Cards, questa volta con protagonista Robin Wright nel ruolo di Claire Underwood.