Virgin River ottiene il rinnovo per la stagione 7

Pubblicazione: 23 ottobre alle 18:31

Virgin River tornerà con la sesta stagione su Netflix il 19 dicembre e, ancor prima del debutto delle puntate inedite, ha ottenuto il rinnovo per il capitolo 7 della storia che sarà composto da 10 episodi.

La serie diventa così il progetto originale più longevo prodotto dalla piattaforma in lingua inglese, superando Grace and Frankie e Orange Is The New Black, senza dimenticare House of Cards e The Crown.

Solo Elite, la serie spagnola, batte la serie in longevità con otto stagioni, ma un numero inferiore di episodi, 64 invece che 74.

L'adattamento dei romanzi di Robyn Carr ha come protagonisti Alexandra Breckenridge (Mel) e Martin Henderson (Jack).

Lo showrunner della stagione 7 sarà Patrick Sean Smith, coinvolto anche come produttore.

La storia ha preso il via con Mel Monroe che si trasferisce nella città di Virgin River in cerca di un nuovo inizio. Al suo arrivo si innamora di Jack Sheridan (Henderson), proprietario di un locale, con cui inizia poi una relazione.

Tra gli interpreti ci sono anche Tim Matheson, Annette O'Toole, Colin Lawrence, Benjamin Hollingsworth, Zibby Allen, Sarah Dugdale, Marco Grazzini, Kai Bradbury, Kandyse McClure and Mark Ghanime.