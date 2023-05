The Witcher

Mentre la terza stagione di The Witcher deve ancora uscire (la prima parte arriverà su Netflix il 29 giugno, la seconda a luglio), già si pensa alla quinta stagione della serie.

In un’intervista pubblicata su Deadline, la direttrice casting Sophie Holland si è infatti lasciata sfuggire che la lavorazione della quarta stagione procede spedita, tanto che già si sta pensando alla quinta:

Stiamo per iniziare le riprese della quarta stagione, con Liam Hemsworth come protagonista, e poi vi sarà una breve pausa prima che si inizi a girare direttamente la quinta stagione.

Al momento, Netflix non ha ancora confermato ufficialmente il rinnovo della serie per una quinta stagione, ma evidentemente lo ha già fatto indirettamente. Visti i tempi ristretti di cui parla Holland, possiamo addirittura ipotizzare che le due stagioni siano state sviluppate insieme, forse per ottimizzare i costi.

Ricordiamo che la quarta stagione sarà la prima in cui Hemsworth vestirà i panni di Geralt di Rivia al posto di Henry Cavill, che lascerà la serie alla fine della terza stagione dedicandosi ad altri progetti. Holland non ha voluto commentare il cambiamento di casting, argomento che la tocca personalmente:

Direi che non commenterò questa cosa. Vorrei farlo, ma non lo farò. Non vedo l’ora di vedere cosa porterà Liam nel suo ruolo. Ha un grandissimo seguito di fan. La quarta stagione sarà un bel mix di nuovi personaggi e volti che torneranno.

Vi terremo aggiornati, intanto trovate tutte le notizie su The Witcher nella nostra scheda.

