Amya Chalotra e la showrunner Lauren Hissrich, intervistate da Entertainment Weekly, hanno parlato della stagione 3 di The Witcher e dell’addio di Henry Cavill alla serie.

Le puntate arriveranno a giugno e mostreranno Yennefer mentre cerca di riallacciare un rapporto con Geralt e la principessa Cirilla (Freya Allan).

Hissrich ha ammesso che gli spettatori hanno commentato molto le azioni di Yennefer nella precedente stagione:

Dicevano: ‘Come hai potuto farlo a questi personaggi?’, ‘Non potranno mai perdonarla’. Beh, quello diventa per noi solo un problema della storia. Come possono perdonarsi due personaggi?.

La mente della showrunner si è subito rivolta a Beltane, un festival durante il quale Yen e Ciri sono nate. Gli spettatori vedranno il riallacciarsi romantico tra l’incantatrice e Geralt.

Nella foto condivisa dal magazine si vede Yen che indossa lo stesso abito nero che aveva durante il suo primo incontro con Geralt e la sua interprete ha sottolineato:

La ragione sembra essere legata al fatto che Baltane sia un festival legato alla fertilità.

La nuova stagione adatterà principalmente il romanzo Tempo di guerra di Andrzej Sapkowski e lo farà in modo piuttosto fedele. Hissrich ha sottolineato:

Chalotra ha sottolineato che la terza stagione sarà particolarmente intensa e avrà degli aspetti politici, aggiungendo poi:

Abbiamo molta più magia in questa stagione ed ero entusiasta perché non penso che ne abbiamo vista abbastanza. Inoltre ci sono i movimenti della magia, che si sono evoluti per Yennefer. Abbiamo inserito molti movimenti ispirati ai balli indiani perché volevamo fossero specifici e che la magia fosse più contestualizzata. Stavamo cercando dei modi in cui poterlo fare e renderla più personale.