Sky non realizzerà riprese aggiuntive della serie This England, con star l’attore Kenneth Branagh, dopo le dimissioni di Boris Johnson.

A confermarlo è stato un portavoce della produzione a Variety, ribadendo che gli episodi della miniserie seguono solamente la prima ondata della pandemia avvenuta nel Regno Unito nel 2020 quando il politico era diventato primo ministro da meno di otto mesi, ritrovandosi così in difficoltà di fronte all’emergenza sanitaria.

Michael Winterbottom sarà alla guida del progetto, attualmente in post-produzione. La data di uscita sugli schermi di Sky, invece, non è stata ancora svelata, anche se il debutto dovrebbe avvenire in autunno.

Branagh era stato annunciato come protagonista nel mese di gennaio, quando la miniserie si intitolava This Sceptred Isle.

Sky Atlantic ha poi diffuso il primo teaser a maggio, perettendo di vedere la trasformazione di Kenneth Branagh in Johnson.

Sullo schermo si assisterà ai problemi di Johnson oltre a dare spazio a chi lavorava in prima linea con il virus, agli scienziati, ai dottori e a chi ha continuato ad aiutare i cittadini durante il complicato periodo.

Che ne pensate della scelta di non realizzare riprese aggiuntive della serie This England con star Kenneth Branagh nel ruolo di Boris Johnson? Lasciate un commento!

Fonte: Variety