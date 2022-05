This Is Us

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Negli Stati Uniti sta per andare in onda, sugli schermi di NBC l’episodiodella serie, di cui sono state condivise le primeOvviamente le immagini svelano degli spoiler sulla storia, non proseguite se non volete anticipazioni sulle puntate che arriveranno prossimamente anche sugli schermi italiani.

L’episodio che concluderà la storia della famiglia Pearson si intitolerà semplicemente Us (Noi).

Negli scatti si vedono Randall, Kate e Kevin mentre stanno per affrontare il funerale della madre Rebecca. Tra i personaggi che appaiono nelle immagini ci sono anche Nicky, Deja che è incinta, e Toby.

A collegare passato e presente sembra ci sia il gioco Pin the Tail on the Donkey, come dimostra un’immagine che ritrae Milo Venimiglia e Mandy Moore in cui Rebecca tiene in mano il passatempo che permette alle persone di divertirsi provando a indovinare dove mettere la coda di un asino mentre si è bendati.

Il creatore della serie Dan Fogelman ha anticipato:

Nell’ultimo episodio proveremo a catturare qualcosa di semplice che, sebbene triste, rappresenta una giornata nella vita delle persone, ovvero molto di quello di cui parla la serie, durante il funerale di Rebecca.

Per questo motivo si è cercato di risolvere tutti i misteri in anticipo:

Le persone potranno così sedersi con la famiglia e apprezzarla nel modo più semplice. Vi farà piangere, vi renderà tristi, l’epilogo del finale vi emozionerà in un modo diverso. Penso che il cast e la troupe abbiano catturato qualcosa della situazione umana e dell’essere parte di una famiglia e ne sono realmente orgoglioso.

Ecco le foto:

This Is Us Finale 11

This Is Us Finale 10

This Is Us Finale 9

This Is Us Finale 8

This Is Us Finale 7

This Is Us Finale 6

This Is Us Finale 5

This Is Us Finale 4

This Is Us Finale 3

This Is Us Finale 2

This Is Us Finale 1

This Is Us Finale























Che ne pensate delle foto del finale di This Is Us? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline