BBC ha condiviso le prime foto di This Town, la nuova serie creata da Steven Knight, già autore di Peaky Blinders.

Nel cast dei sei episodi ci sono Michelle Dockery, Nicholas Pinnock, David Dawson, Levi Brown, Jordan Bolger, Ben Rose ed Eve Austin.

La lista degli interpreti è poi completata da Geraldine James (Back to Life), Peter McDonald (The Batman), Freya Parks (The School of Good and Evil), Shyvonne Ahmmad (Annika), John Heffernan (Dracula), Stefan Asante-Boateng (Coronation Street), Séainín Brennan (The Fall), George Somner (This Is Going to Hurt) e Brendan Gibson (Peaky Blinders).

Al centro della trama c’è la nascita di una band mentre intorno ai giovani c’è un mondo all’insegna della violenza, immortalando come il genio creativo possa emergere da un periodo di follia.

Steven Knight è creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo di This Town. Alla regia c’è invece Paul Whittington e il team di produttori è completato da Charlotte Surtees e Tim Whitby.

