La serie animata Tiana, annunciata nel 2020, arriverà nel 2024 sulla piattaforma di streaming Disney+.

Il progetto avrà come sceneggiatrice e regista Joyce Sherri, in precedenza nel team di Midnight Mass e che ha firmato corti come Beauty, Forever, Down, Down, Baby e The Family Romance.

La serie Tiana viene descritta come una commedia musicale dedicata alla protagonista del film La Principessa e il Ranocchio.

Anika Noni Rose (Power) dà voce a Tiana e gli episodi mostreranno la giovane mentre intraprende una nuova incredibile avventura dopo essere diventata la Principessa di Maldonia, ma il suo passato a New Orleans le causa presto qualche problema.

Nel team della produzione ci saranno Nathan Curtis, Jennifer Lee e Stella Meghie.

Che ne pensate? State attendendo la serie animata Tiana?

Fonte: TVLine

