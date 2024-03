Sembra che sia in arrivo un remake della serie animata di Tokyo Ghoul, uno dei più grandi successi degli scorsi dieci anni.

Per anni, i fan hanno implorato per un remake di Tokyo Ghoul e sembra proprio che questa volta le richieste siano state ascoltate. È infatti stato registrato un dominio misterioso che fa pensare proprio all’annuncio di un remake.

In Giappone, l’utente Manga Mogura ha notato un aggiornamento del dominio web per Tokyo Ghoul. Il nome del dominio stesso non è stato reso pubblico, ma sembra legato al decimo anniversario dalla fine di Tokyo Ghoul.

Quest’anno l’anime festeggerà il suo decimo anniversario poiché la prima stagione di Tokyo Ghoul si è conclusa a settembre 2014. Non appena avremo novità sul remake, ve le riporteremo sulle nostre pagine.

Fonte: Comic Book