Netflix ha ordinato la produzione della serie Toxic Town, un legal drama sviluppato da Jack Thorne, già autore del successo Queste oscure materie.

Al centro della trama c’è uno dei più grandi scandali ecologici nella storia del Regno Unito, avvenuto a Corby.

Il progetto avrà come star Jodie Whittaker (Doctor Who), Aimee Lou Wood (Sex Education), e Robert Carlyle (Once Upon a Time).

Le riprese inizieranno nelle prossime settimane nonostante lo sciopero degli attori in corso, considerando che i membri del cast fanno parte di Equity Association, non SAG-AFTRA.

Thorne ha dichiarato:

Il caso dei rifiuti tossici di Corby è uno di quei momenti nella storia che la definisce. Ha dimostrato la nostra capacità di chiudere gli occhi e le orecchie per la salvezza della nostra gente. Ha inoltre dimostrato il modo notevole in cui le persone lottano per quello che è giusto. Toxic Town racconta la storia di queste donne divertenti, coraggiose e incredibili e il modo in cui hanno agito per i loro figli. Lavorare a questa incredibile storia insieme ad Annabel, Minkie, Delyth e l’intera famiglia di Broke & Bones è stato un vero privilegio, e siamo così grati nei confronti di Netflix per averci dato l’opportunità e il sostegno nel raccontarla.

La serie in quattro episodi si basa sulla storia vera di tre madri che hanno lottato per la giustizia, seguendo gli anni trascorsi mentre proseguivano la propria battaglia.

Nel cast ci saranno anche Rory Kinnear (The Diplomat) e Brendan Coyle (Downton Abbey).

Nel team della produzione ci saranno Thorne, Annabel Jones, Minkie Spiro che si occuperà anche della regia, Delyth Scudamore e Amy Trigg.

