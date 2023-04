BBC ha annunciato la produzione della serie tratta dal romanzo Il Signore delle Mosche, scritto da William Golding. A occuparsi dell’adattamento sarà Jack Thorne (Queste oscure materie), che porterà per la prima volta il racconto sul piccolo schermo dopo i film arrivati nel 1963 e nel 1990.

A produrre la serie sarà Eleven, che ha già portato al successo Sex Education, di Joel Wilson e Jamie Campbell.

Tra le pagine del romanzo si racconta la storia di un gruppo di ragazzi che rimangono bloccati su un’isola tropicale disabitata e scivolano rapidamente nell’archia mentre scompaiono le norme sociali e i loro tentativi di istituire un qualche tipo di governo.

Judy Golding Carver, la figlia dello scrittore, ha dichiarato:

Mio padre ha scritto il romanzo come risposta piena di passione e visionaria alle conseguenze della guerra. Aveva capito che la sua rilevanza non sarebbe finita. Credo che accoglierebbe la freschezza e il vigore con cui Jack e Joel stanno affrontando il progetto e sarebbe certamente toccato dal loro intenso impegno. La nostra famiglia è stata incoraggiata dalle nostre conversazioni con loro e, come risultato, ci affidiamo alle loro abilità e al loro entusiasmo. Mio padre era orgoglioso del romanzo e aveva fiducia nel suo potere e onestà. La sua famiglia crede che questo adattamento renderà totalmente giustizia a queste qualità.