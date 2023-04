The Shards, il prossimo romanzo di Bret Easton Ellis, verrà adattato in una serie tv, progetto in fase di sviluppo per HBO.

Lo scrittore sarà coinvolto come sceneggiatore della storia che avrà al centro un gruppo di amici privilegiati che frequentano il liceo a Los Angeles mentre un serial killer inizia ad entrare in azione in varie parti della città. Gli eventi sono ambientati in una versione alternativa del 1981 e segue il passaggio dall’innocenza all’adolescenza tramite gli occhi del diciassettenne Bret che rimane ossessionato da Robert Mallory, un nuovo studente dal passato misterioso. Il giovane è brillante, bello, carismatico e nasconde a Bret e ai suoi amici un segreto, nonostante entri nel loro gruppo. Bret, inoltre, è preoccupato dalle azioni di Trawler, un serial killer a piede libero che sembra avvicinarsi sempre di più e lui e ai suoi amici, minacciandoli in modo grottesco e orribile. Il protagonista dovrà capire se potrà fidarsi dei suoi amici o della sua mente, in modo da dare un senso ai pericoli in cui sono coinvolti. Il giovane scivola nella paranoia e nell’isolamento mentre il rapporto tra il serial killer e Mallory si avvicina a un inevitabile scontro.

The Shards, prima di diventare un libro, è stato raccontato a episodi tramite un podcast dell’autore, che ha già portato al successo storie come American Psycho.

Ellis sarà inoltre coinvolto come produttore in collaborazione con Nick Hall e Brian Young.

Che ne pensate della serie tratta da The Shards di Bret Easton Ellis? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline