Lionsgate Television ha iniziato a sviluppare una serie tv tratta dalla saga di romanzi di Twilight, come rivela l’Hollywood Reporter.

Si tratta di un progetto ancora agli albori: l’adattamento televisivo è in sviluppo ma non c’è ancora uno sceneggiatore collegato, né un canale televisivo americano o una piattaforma a cui appoggiare la produzione. Come all’epoca in cui Summit Entertainment produsse il primo film, Lionsgate (che acquisì Summit proprio durante la produzione della saga) intende prima mettere in cantiere il progetto e poi vendere i diritti di distribuzione. Il primo passo, quindi, sarà la selezione di una persona che si occupi di guidare la scrittura delle sceneggiature, con il coinvolgimento diretto dell’autrice Stephenie Meyer.

Alla produzione esecutiva vi saranno Wyck Godfrey (con la sua Temple Hill, che produsse i cinque film) ed Erik Feig (fu quest’ultimo ad acquisire i diritti dei romanzi per la Summit dopo che la Paramount Pictures li rigettò).

Il franchise cinematografico ha lanciato le carriere di Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner e ha incassato 3.4 miliardi di dollari nei cinema di tutto il mondo. La saga è tuttora fonte di grandi guadagni per la Lionsgate, con le licenze televisive e streaming che generano decine di milioni di dollari ogni anno.

Vi ricordiamo che solo qualche giorno fa Warner Bros. Discovery ha confermato di essere al lavoro su una serie tv di Harry Potter per la piattaforma MAX.