In occasione dell’annuncio del rebranding di HBO Max, che ora si chiama MAX, David Zaslav ha confermato le voci trapelate una settimana fa, e cioè che Harry Potter verrà adattato sotto forma di una serie tv per la nuova piattaforma streaming chiamata ora Max. Il progetto sarà un “adattamento fedele” dei libri e il cast sarà totalmente nuovo.

Accordo raggiunto quindi con l’autrice J.K. Rowling, che sarà produttrice esecutiva e avrà una supervisione creativa del progetto. Warner Bros. Television e Brontë Film and TV si occuperanno della produzione, ed è iniziata ufficialmente la ricerca di uno sceneggiatore/showrunner che curi l’adattamento dei romanzi, uno per stagione (per un totale quindi di sette stagioni). Nel team della produzione sembra ci sarà anche David Heyman, attualmente nella fase delle trattative, che dovrebbe affiancare Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts.

Harry Potter: quando uscirà la serie?

Casey Bloys, chairman e CEO di HBO e Max Content, ha confermato l’inizio delle ricerche di uno showrunner:

Abbiamo cercato di giocare a carte molto coperte. Non abbiamo ancora contattato le agenzie. Seguiamo un processo interno nel quale pensiamo a delle persone senza parlarne esternamente. Ora che la notizia è uscita, inizieremo a lavorare con Blair Partnership e ci guarderemo intorno.

Ipotizzando che lo sceneggiatore e showrunner venga trovato entro la fine dell’estate, è difficile pensare che le riprese della prima stagione possano iniziare prima dell’estate del 2024. Ecco quindi che un momento ideale per il lancio della serie su MAX potrebbe essere il Natale del 2025. Ovviamente sono solo ipotesi, ma ci vorranno almeno due anni (senza intoppi o rallentamenti) prima che si veda qualche immagine della serie.

J.K. Rowling commenta il suo coinvolgimento

La scrittrice ha dichiarato:

L’impegno di Max nel preservare l’integrità dei miei romanzi per me è importante, e non vedo l’ora di far parte di questo nuovo adattamento che permetterà un grado di profondità e dettagli che solo una serie tv può offrire.

Casey Bloys sulle polemiche intorno a J.K. Rowling

“Non penso che sia il luogo adatto per discutere di questo,” ha commentato Bloys durante il Q&A con la stampa, in merito alle polemiche che hanno circondato negli ultimi mesi J.K. Rowling. “È una conversazione molto online, piena di sfumature e complicata, non è una cosa nella quale vogliamo inserirci”. “La nostra priorità è ciò che compare sullo schermo,” ha continuato Bloys. “Ovviamente la storia di Harry Potter è incredibilmente positiva, parla di amore e accettazione di sé. È questa la nostra priorità – ciò che sta sullo schermo.”

Bloys ha confermato che “Rowling verrà coinvolta. È una produttrice esecutiva della serie. I suoi suggerimenti saranno molto utili. La serie è qualcosa di nuovo e siamo entusiasti, ma ricordatevi una cosa: lavoriamo a Harry Potter da 20 anni. Questa non è una decisione inedita, lavoriamo al mondo di Harry Potter da 20 anni”.

Ecco il teaser con cui è stato annunciato il progetto:

Ricordiamo che si parla di una serie di Harry Potter sin dal gennaio del 2021: all’epoca lo studio cercava contenuti forti per la neonata piattaforma streaming HBO Max, ma si stava ancora concentrando attivamente sul franchise cinematografico di Animali Fantastici. Nel frattempo la major è stata venduta a Discovery e dalla fusione è nata una nuova conglomerata Warner Bros. Discovery. Il nuovo studio si concentrerà ancora di più sulle proprietà intellettuali che lo hanno reso grande, e la serie di Harry Potter è un esempio lampante di questa strategia. Il franchise di Harry Potter è uno dei più remunerativi per la major: solo recentemente il videogioco Hogwarts Legacy ha avuto un successo strepitoso, ma ci sono anche parchi a tema, spettacoli, merchandise, prodotti su licenza e altro ancora.

L’avvicinamento di Harry Potter alla televisione, nel frattempo, si è tradotto in uno speciale con la reunion per i 20 anni di Harry Potter e la Pietra Filosofale e uno speciale con il Trofeo delle case di Hogwarts condotto da Helen Mirren.

Vi terremo aggiornati!