Justin Hartley è pronto a risolvere alcuni enigmi in Tracker della CBS. L’imminente serie action drama segue Colter Shaw (Hartley), un lupo solitario che si aggira per il paese come ricercatore di ricompense, usando le sue esperte capacità investigative per aiutare i cittadini e le forze dell’ordine a risolvere ogni sorta di mistero e allo stesso tempo deve affrontare e gestire le difficoltà della sua famiglia segnata da tensioni e conflitti.

“Tu accogli ricompense, vero?”, chiede una donna a Shaw all’inizio del trailer. “Preferisco il termine collezionista di ricompense“, risponde lui, mentre si fa strada con prudenza in una foresta durante una delle sue numerose missioni. “Tutti cercano qualcosa“.

In un altro momento del trailer, si vede Shaw prestare soccorso a una donna ferita nella natura selvaggia. “Sono un professionista. È così che mi guadagno da vivere“, dice Shaw. “Per sopravvivere bisogna prendere decisioni rapide e intelligenti. Si rimane calmi. Non bisogna mai lasciarsi prendere dal panico“.

La serie originale della CBS è stata creata da Ben H. Winters sulla base di The Never Game di Jeffery Deaver. Justin Hartley non solo interpreta lo spietato risolutore di misteri, ma è anche produttore esecutivo. Nel cast di Tracker figurano anche Robin Weigert nel ruolo di Teddi Bruin, Abby McEnany nel ruolo di Velma Bruin ed Eric Graise nel ruolo di Bob Exley.

Nel giugno 2022, Hartley aveva parlato con Entertainment Weekly del suo ruolo nella nuova serie. “È qualcosa di così diverso per me, qualcosa che non facevo da tempo”, ha detto, ammettendo che il nuovo ruolo era “molto fisico”.

Potete vedere il trailer qui sotto:

La CBS lanza el tráiler de la serie Tracker, centrada en el personaje de Justin Hartley, un cazarrecompensas que se dedica a recorrer Estados Unidos haciendo eso, cazar recompensas jajapic.twitter.com/wEhgD9l2uI — Universo Álex (@UniversoAlex) December 15, 2023

Se desiderate vedere ulteriori immagini della serie, potete trovarne alcune in esclusiva cliccando qui sul sito americano TVLine.

Tracker è una serie molto attesa dalla CBS, e avrà finalmente la sua anteprima all’inizio del prossimo anno, subito dopo il Super Bowl LVIII dell’11 febbraio. Attualmente, la serie è programmata per inaugurare la line-up del network nel 2024, occupando il posto inizialmente previsto per il reboot di Matlock guidato da Kathy Bates. Nel corso delle settimane successive, Hartley e il suo cast saranno collocati tra The Equalizer, che farà ritorno per la sua quarta stagione dalle 8 alle 9 di sera, e CSI: Vegas, che avrà la sua terza stagione in onda dalle 10 alle 11 di sera. Tracker è una delle tre nuove serie che debutteranno in questa stagione, insieme a Elsbeth, spinoff di The Good Wife, e al nuovo show notturno della CBS After Midnight, condotto da Taylor Tomlinson.

