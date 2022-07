Travis Fimmel sarà il protagonista della nuova serie Black Snow, progetto le cui riprese sono in corso in Australia per conto della piattaforma di streaming Stan.

Al centro della trama dei sei episodi c’è il misterioso omicidio avvenuto in una città di provincia che ha sconvolto una comunità del North Queensland.

Nel 1995 la diciassettenne Isabel Baker è stata uccisa e il suo omicidio ha scosso la città di Ashford e ha quasi distrutto la comunità. Il caso non è mai stato risolto e non è stato individuato il colpevole. Nel 2020 l’apertura di una capsula nel tempo svela nuovi indizi che portano il detective James, interpretato dall’ex star di Vikings, di andare a caccia dell’assassino.

Ecco la prima foto ufficiale della serie:

Nel cast ci sono anche Talijah Blackman-Corowa, Jemmason Power, Brooke Satchwell, Alexander England, Rob Carlton, Erik Thomson, Kym Gyngell e Ziggy Ramo.

La serie è stata creata da Lucas Taylor (Harrow), che ne ha scritto la sceneggiatura insieme a Boyd Quakawoot (Black Comedy) e Beatrix Christian (Jindabyne). Alla regia ci sono Sian Davies (The Gloaming), Matthew Saville (Please Like Me) e Murray Lui (Top End Wedding).

Che ne pensate della serie Black Snow con star Travis Fimmel? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline