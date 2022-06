L’evento Geeked Week organizzato da Netflix ha regalato qualche aggiornamento riguardante la serie: un divertente video degli errori sul set, che potete vedere nell’embed qui sopra, e l’annuncio dell’arrivo dinel cast.

L’attore debutterà nella stagione 3 con il ruolo di Erik il Rosso, il leggendario padre di Leif Eriksson (Sam Corlett) e Freydis (Frida Gustavsson), che vive in esilio dopo i crimini compiuti in Islanda e Norvegia.

La serie è stata creata da Jeb Stuart come sequel dello show ideato da Michael Hirst, ottenendo un’ottima accoglienza tra gli utenti di Netflix.

La storia è ambientata nell’undicesimo secolo e racconta le leggendarie avventure di alcuni dei vichinghi più famosi al mondo mentre lottano per la sopravvivenza in un mondo in continuo cambiamento e in evoluzione.

Nel cast ci sono anche Bradley Freegard, Jóhannes Jóhannesson, Laura Berlin, David Oakes, e Caroline Henderson.

