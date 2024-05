Travis Kelce ha ottenuto il suo primo ruolo importante sullo schermo: sarà infatti nel cast di Grotesquerie, la nuova serie di Ryan Murphy in arrivo su FX:

La star dell’NFL – ora celebre in tutto il mondo anche grazie alla sua relazione con Taylor Swift – da tempo sta cercando di ampliare i propri orizzonti per capitalizzare la propria popolarità in vista di un possibile addio al Football competitivo per sopraggiunti limiti di età. Kelce affiancherà quindi Niecy Nash-Betts, Courtney B. Vance e Lesley Manville nella serie prodotta da 20th Television le cui riprese sono appena iniziate. Nessuna informazione disponibile, per ora, sulla trama: sappiamo solo che andrà in onda a partire da quest’autunno, più o meno in corrispondenza con l’inizio della nuova stagione di Football, quando Kelce tornerà a giocare nei suoi Kansas City Chiefs, che hanno appena vinto il Super Bowl.

Già host di un podcast seguitissimo valutato milioni di dollari, e conduttore a marzo del 2023 del Saturday Night Live (dove poi è tornato con Swift qualche mese fa), Kelce è rappresentato dall’agenzia CAA e ha già lavorato in televisione in passato: nel 2016 è stato al centro del reality Catching Kelce, mentre più recentemente ha firmato con Prime Video per condurre Are You Smarter Than a Celebrity?. È stato anche produttore esecutivo del film indipendente My Dead Friend Zoe, presentato qualche settimana fa al SXSW, e produrrà il documentario King Pleasure su Basquiat.

Fonte: Deadline