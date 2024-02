Totalmente a sorpresa, Ryan Murphy ha svelato oggi un nuovo progetto a cui sta lavorando per FX: è una serie tv horror intitolata Grotesquerie, che farà il suo debutto in autunno sulla tv via cavo (in Italia verosimilmente in streaming su Disney+) che già ospita American Horror Story e con cui è tornato a collaborare.

Poco sappiamo sulla serie, le cui riprese devono ancora iniziare, se non che nel cast vedremo Niecy Nash-Betts, Courtney B. Vance e Lesley Manville. Nel breve teaser, tutto testuale, sentiamo la voce di Niecy Nash-Betts, che esclama “Non so quando ha avuto inizio, non ne sono sicura, ma è diverso ora. È cambiato qualcosa, come se qualcosa si stesse aprendo nel mondo, una specie di buco che che scende nel nulla. Mi dirai: beh, tesoro, il male esiste da sempre. Mi dirai che le cose miglioreranno, e che non c’è mai stato un momento migliore per vivere. Ma le cose non stanno migliorando! Qualcosa sta accadendo intorno a noi, e nessuno lo vede tranne me!”

Potete vedere il video qui sotto:

