The Book of Boba Fett

Il vincitore del premio Oscar come miglior attore non protagonistaha aiutato nella creazione del linguaggio dei predoninelle serie tv di

L’attore è il primo vincitore non udente del premio Oscar e, oltre a interpretare un Tusken nella prima stagione di The Mandalorian, ha contribuito a creare una forma di comunicazione gestuale per i predoni del deserto:

Ho fatto delle ricerche sulla cultura e l’ambiente dei predoni Tusken. Ho fatto ricerche sul deserto del “popolo della sabbia”. Luke Skywalker li chiama così, “popolo della sabbia”. Ad ogni modo, il mio obiettivo era evitare il linguaggio dei segni americano. Mi sono assicurato che questa diventasse la lingua dei segni Tusken sulla base della loro cultura e ambiente. Spero che continuiate a dire a Disney+ di voler vedere più linguaggio dei segni. Spero che i produttori mantengano la mente aperta perché questo è solo l’inizio.

Vi avevamo già parlato del modo in cui era stato creato il linguaggio, con ulteriori dettagli, in questo articolo.

Tutti gli episodi di The Book of Boba Fett e The Mandalorian sono disponibili su Disney+.

Se volte invece recuperare I segni del cuore – CODA, potete trovarlo su NOW o al cinema.

Sapevate del coinvolgimento di Troy Kotsur nella creazione della lingua dei predoni Tusken? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book