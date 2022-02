Forse c’è ancora speranza per una potenziale quarta stagione di. Secondo alcune recenti dichiarazioni da parte di un dirigente, sembrerebbe che dietro le quinte si stia iniziando a parlare dello sviluppo di un’eventuale quarta stagione. Andata in onda per la prima volta nel 2014, True Detective è una serie antologica crime drama che segue vari agenti delle forze dell’ordine nel tentativo di risolvere misteri complessi mentre lottano con i loro demoni personali. La serie, che è stata creata da, è andata in onda con la sua terza stagione nel 2019, senza alcuna conferma riguardo alla possibilità o meno di un eventuale prosieguo.

La prima stagione, acclamata dalla critica, vede al centro Matthew McConaughey e Woody Harrelson nei panni di due detective della omicidi della Louisiana che indagano su un omicidio nel corso di 17 anni. Poi vi è stata una seconda stagione, con Colin Farrell, Rachel McAdams e Vince Vaughn, che è stata considerata da molti un netto passo indietro rispetto alla prima. La terza stagione di True Detective, con Mahershala Ali e Stephen Dorff, ha ottenuto un’accoglienza migliore da parte della critica, anche se non è riuscita a raccogliere gli stessi riconoscimenti e soprattutto lo stesso numero di spettatori. Pizzolatto ha scritto tutte e tre le stagioni di True Detective ma, dopo la conclusione della terza, è stato concordato con la HBO che il suo contratto non sarebbe stato rinnovato.