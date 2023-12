In un’epoca di reboot e spin-off di celebri sit-com del passato, da Frasier a Will&Grace, Ray Romano dice invece un no categorico a un revival di Tutti amano Raymond.

Ecco cosa ha rivelato in un’intervista per Real Time with Bill Maher:

Per quello che riguarda un reboot, è fuori questione. Non sono mai belli come gli originali… e vogliamo lasciare la nostra eredità così com’è.

Uno dei motivi per cui un reboot o un revival sono fuori discussione è il fatto che Peter Boyle e Doris Roberts sono morti, e i genitori di Ray erano fondamentali nella serie:

Dopo il finale originale, il resto del cast avrebbe voluto trovare il modo di continuare. Ma io e lo showrunner Phil Rosental pensavamo che quello fosse il momento giusto.

Già in questo articolo di qualche anno fa un altro membro del cast si era detto contrario a un ritorno.

Tutti amano Raymond è andata in onda per 9 stagioni dal 1996 al 2005.

