Tyler Hoechlin riprenderà la parte di Clark Kent in occasione della prossima stagione di Superman & Lois e ha ora commentato il fatto che James Gunn sia alla ricerca del protagonista per la sua versione cinematografica del supereroe, dando un consiglio ai fan della DC.

Le riprese del film Superman: Legacy prenderanno il via nel 2024 e, durante l’evento Superman Celebration, il protagonista della serie targata The CW ha affrontato la notizia del casting in corso.

Hoechlin ha dichiarato:

Penso che sia così divertente perché le persone rapidamente dicono ‘Non è lui, non è lui!’ quando scelgono qualcuno, ma incoraggerei tutti a dare una chance a chiunque venga scelto perché sono certo che sarà fantastico. Penso che chiunque lo interpreti abbia un enorme amore per la parte e che gli importi realmente del personaggio.

Tyler ha quindi ammesso:

Persino io, che non ero realmente cresciuto con il personaggio ho provato lo stesso. Si sa ciò che significa Superman per le persone e penso che sia semplicemente qualcosa con cui non vuoi creare problemi, di cui ti importa realmente. Sono entusiasta all’idea di scoprire chi sarà la prossima persona.

Per ora non si sa ancora il nome del prossimo interprete di Clark Kent sul grande schermo dopo Henry Cavill, ma tra i nomi citati come possibili protagonisti ci sono quelli di David Corenswet, Nicholas Hoult e Tom Brittney.

Che ne pensate della dichiarazione di Tyler Hoechlin sul protagonista di Superman: Legacy?

Potete trovare tutte le informazioni sulla serie Superman & Lois nella nostra scheda.

