Un inganno di troppo (Fool Me Once), show Netflix uscito il primo gennaio sulla piattaforma, si sta rivelando un vero successo. Tratto dal romanzo di Harlan Coben, la serie racconta la storia di una donna, Maya Stern, alla scoperta di un complotto che vede come protagonista suo marito fintamente morto.

Netflix ha dunque rivelato le sue intenzioni di adattare altri due romanzi dell’autore: Missing You e Run Away. La produzione del primo dovrebbe iniziare in primavera e sappiamo che entrambi dovrebbero essere miniserie. Coben, attraverso la sua casa di produzione, Final Twist Productions, sarà produttore esecutivo dei due progetti.

Missing You è incentrato sulle vicende di Kat Donovan, una detective che ritrova il suo ex fidanzato su un’app di incontri. Questo la riporta, in qualche modo, sulle tracce dell’assassino di suo padre. Il romanzo è uscito nel 2014: alla sceneggiatura della serie ci sarà Victoria Asare-Archer, autrice di due episodi di Stay Close nel 2021. Alla regia vi sarà Sean Spencer.

Run Away, uscito nel 2019, è incentrato sulle vicende di Simon, la cui vita idilliaca prende una piega inaspettata quando sua figlia Paige scappa di casa e viene ritrovata sotto l’effetto di stupefacenti. Le indagini di Simon sullo stile di vita di sua figlia gli faranno scoprire un mondo criminale dove non mancano i colpi di scena. Alla sceneggiatura della serie vi sarà Danny Brocklehurst, già sceneggiatore di Un inganno di troppo.

FONTE: ScreenRant

