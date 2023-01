È Alessandro Gassmann ad annunciare sui social che a breve inizieranno, finalmente, le riprese della seconda stagione di Un professore, scatenando ovviamente l’entusiasmo dei fan che da tempo attendevano aggiornamenti in merito ai nuovi episodi.

Basata sulla serie spagnola Merlì, Un professore è andata in onda alla fine del 2021, debuttando su Rai 1 a novembre con 5.4 milioni di spettatori e mantenendo poi, per 12 episodi, uno share invidiabile di circa il 24% e 4.5 milioni di spettatori.

Protagonista di Un professore è lo stesso Gassmann, che interpreta Dante Balestra, insegnante di filosofia nel liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Roma che ha un metodo d’insegnamento anticonformista, nel corso della stagione, lega molto con i propri studenti. Tra essi ci sono anche suo figlio Simone (Nicolas Maupas) e Manuel (Damiano Gavino), pecora nera della classe, la cui madre Anita (Claudia Pandolfi) ha un passato proprio con Dante.

Nel post pubblicato sui social da Gassmann, l’attore ha condiviso un’immagine con il cast di giovani protagonisti della serie svelando che presto inizieranno le riprese dei nuovi episodi della serie scritta da Sandro Petraglia, Valentina Gaddi, Sebastiano Melloni, Fidel Signorile. Di essi non sappiamo ancora nulla, se non che riprenderanno da dove si è conclusa la prima stagione (senza dubbio verrà approfondito il ritrovato legame tra Dante e Anita, ma anche il legame tra Simone e Manuel, soprattutto dopo che il primo ha manifestato il suo affetto nei confronti del secondo). Nella didascalia, Gassmann ha confermato: “Tra poco mi toccherà rincontrare questi pischelli… ed anche qualcuno nuovo… Non vedo l’ora! ‘UN PROFESSORE'”.

La produzione dovrebbe partire ufficialmente a febbraio a Roma, in tempo probabilmente per una messa in onda a fine anno, forse proprio a novembre come accadde con la prima stagione. Vi terremo aggiornati!