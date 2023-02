Milo Ventimiglia è convinto che Jess e Rory non dovessero stare insieme in Una Mamma per Amica, spiegandone i motivi in una nuova intervista.

L’attore, tornato sugli schermi televisivi con la serie The Company You Keep, ha dichiarato che il suo personaggio nella serie creata da Amy Sherman-Palladino non era la persona giusta per stare accanto alla giovane Gilmore.

Ventimiglia, rispondendo alle domande di InStyle Magazine, ha infatti sottolineato che il nipote di Luke non era adatto a essere un fidanzato:

Jess era un ragazzino… Penso Jess avesse ancora molte esperienze da fare. E non penso che avesse avuto le basi giuste quando era più giovane: non aveva un padre, non aveva un genitore. Doveva trovare un po’ la sua strada.

Milo ha ribadito:

Penso che ci sia arrivato un po’ più velocemente, ritrovandosi in una situazione all’insegna dell’accettazione di chi era, e di cosa voleva essere, e chi voleva avere intorno.

Per anni i fan di Una Mamma Per Amica si sono divisi nella scelta del fidanzato giusto per Rory, ma a quanto pare l’interprete di Jess non è d’accordo con chi pensa fosse il suo personaggio.

Che ne pensate? Eravate fan della coppia?

Fonte: InStyle Magazine