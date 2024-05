In Italia è stata trasmessa in prima visione satellitare da Cult dal 18 marzo al 29 aprile 2008.

Nel film Unfrosted, disponibile su Netflix e diretto da Jerry Seinfeld, c’è un cameo di Jon Hamm e John Slattery che riprendono i ruoli di Don Draper e Roger Sterling avuti nella serie Mad Men.

Il co-sceneggiatore Spike Feresten, intervistato da The Hollywood Reporter, ha ora commentato la scena che ha diviso la critica e gli spettatori.

Durante la pandemia i due autori dello script stavano lavorando al progetto e rivedendo Mad Men, avendo quindi l’idea di coinvolgere i due attori.

Feresten ha raccontato:

C’era questa scena grandiosa con Jon Hamm che proponeva delle idee a un produttore di rossetti e lui è così cattivo nei suoi confronti. E Jerry ha detto: ‘Non lo capisco. Stanno semplicemente scrivendo spot. Perché sono così cattivi?’. Poi qualcuno ha risposto: ‘Siamo nel ’63. In teoria questi tizi avrebbero potuto proporre i Pop-Tart della Kellogg’s’. E abbiamo reagito: ‘Oh, mio dio, possiamo farlo? Sarebbe troppo meta un film di finzione, ma una vera serie tv?’.

Spike ha quindi proseguito ricordando:

Abbiamo scritto la scena e poi ce ne siamo innamorati, e quindi doveva accadere. Hamm e Slattery erano a bordo fin dall’inizio. Quella scena mi dà ancora i brividi quando la rivedo perché per Jerry, se gli chiedessi se c’è una serie drammatica in cui avrebbe voluto recitare, direbbe: ‘Sarebbe Mad Men’. Alcuni dei mobili usati nella scena sono stati usati in Mad Men. Si tratta realmente di Jerry che realizza uno dei suoi sogni.

Nel film Unfrosted si vedono quindi Don e Roger che arrivano in Michigan per proporre a Bob Cabana (Seinfeld), Donna Stankowski (Melissa McCarthy) ed Edsel Kellogg III (Jim Gaffigan) di produrre un nuovo prodotto per la colazione. Il pitch di Don viene descritto come provocatorio e rivoluzionario e Draper cerca di convincere che il prodotto deve avere un’immagine che vada oltre una semplice proposta per la colazione dei ragazzi.

Che ne pensate del cameo delle star di Mad Men nel film di Unfrosted? Vi ha convinto?

I film e le serie imperdibili