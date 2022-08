La serie Vampire Academy debutterà il 15 settembre su Peacock e la produzione ha ora svelato i nomi di otto guest star che appariranno nella prima stagione.

Nell’adattamento dei romanzi scritti da Richelle Mead appariranno quindi Angela Wynter (This England, Responsible Child), Lorna Brown (The Devils, Soulmates), Louisa Connolly-Burnham (Wolfblood, Call The Midwife), Cornelius Macarthy (Torchwood, Father Brown), Jason Diaz (The 100, Charmed), Jennifer Kirby (Call The Midwife), Joseph Ollman (Domina, Knightfall) e Pik-Sen Lim (Johnny English Reborn, Maleficient).

Per ora non sono stati diffusi i dettagli riguardanti i personaggi che interpreteranno, solo che saranno delle presenze ricorrenti nella storia adattata per il piccolo schermo da Julie Plec.

Nella storia portata sul piccolo schermo si affronteranno le tematiche del romanticismo, dell’amicizia, della morte, del sesso e dello scandalo, elementi immersi in un mondo all’insegna dei privilegi e del glamour. Al centro della trama l’amicizia tra due giovani donne provenienti da diverse classi sociali e che si preparano per completare la propria educazione ed entrare a far parte della società “reale” dei vampiri studiando alla St. Vladimir’s Academy, frequentata dai reali e dai teenager per metà umani che si preparano per proteggerli dai selvaggi vampiri Strigoi che vorrebero distruggerli.

Nel cast della serie ci saranno Sisi Stringer nel ruolo di Rose Hathaway, Daniela Nives nella parte di Lissa Dragomir, Kieron Moore che sarà Dimitri Belikov, André Dae Kim nei panni di Christian Ozera, J. August Richards che ha la parte di Victor Dashkov, Anita-Joy Uwajeh che sarà Tatiana Vogel, Mia McKenna-Bruce nel ruolo di Mia Karp, Rhian Blundell nei panni di Meredith, Jonetta Kaiser nel ruolo di Sonya Karp, e Andrew Liner che interpreta Mason Ashford.

La serie è stata sviluppata e prodotta da Julie Plec e Marguerite MacIntyre.

Che ne pensate delle guest star della prima stagione di Vampire Academy? Lasciate un commento!

Fonte: Variety