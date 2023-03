La saga horror di Venerdì 13 avrà prossimamente un nuovo capitolo prequel grazie alla serie Crystal Lake e Adrienne King, star del film originale, ha condiviso una foto che la ritrae accanto al creatore del progetto, Bryan Fuller.

Lo show, prodotto per Peacock, dovrebbe debuttare nel 2024.

Nel post condiviso dall’attrice appare anche Bryan Fuller, creatore del progetto. Adrienne ha scritto:

Buon venerdì campeggiatori! Bryan Fuller, io e il nostro incredibile e brillante capo dei consulenti e produttore di Crystal Lake, la serie che uscirà prossimamente, abbiamo avuto un altro eccitante incontro per parlare di cosa c’è in serbo per noi a Camp Blood! Sempre una gioia, e non vedo l’ora di poter condividere qualche dettaglio!