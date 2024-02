Ryan Hansen ha risposto a una domanda sul futuro di Veronica Mars, la serie con protagonista Kristen Bell, ammettendo che non sa se potrebbe avvenire un ritorno sugli schermi.

L’attore, che nello show e nel film ha avuto la parte di Dick, ha spiegato a Bleeding Cool:

Tutti sarebbero disposti a tornare. Amo interpretare Dick. Penso che i fan siano rimasti delusi da come si è conclusa la quarta stagione. Non so se ci sia un modo con cui quella situazione potrebbe essere ribaltata. Forse no, non lo so. Onestamente non lo so. Penso che lo farebbe.