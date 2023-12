Quando Virgin River tornerà su Netflix per la sesta stagione, uno dei suoi nuovi “abitanti” potrebbe avere un aspetto un po’ diverso rispetto all’ultima volta che l’avete visto. Gli episodi natalizi appena usciti della serie si concludono con Jack che regala a Mel un cucciolo di nome Pony, che lei ha sempre desiderato sin da bambina. Per tutti i fan della serie si tratta senza ombra di dubbio di un momento molto emozionante, perché Mel accoglie immediatamente il cucciolo nella sua vita a braccia aperte.

Pony continuerà a far parte della vita di Mel e Jack, ma lo showrunner Patrick Sean Smith ha confermato a TVLine che la serie dovrà probabilmente sostituire l’attuale cane a causa degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori che hanno ritardato la produzione della sesta stagione.

“Avevo sempre previsto che ci sarebbe stato un salto temporale dopo le vacanze, quando avremmo ripreso con la sesta stagione, quindi avremmo fatto invecchiare il cane in modo naturale quando saremmo tornati in produzione“, racconta Smith. “Ma non avevamo tenuto conto dei cinque mesi di sciopero. Quindi non so a che punto sia la maturazione di Pony. Spero di non dover rifare il casting, ma forse dovremo farlo“.

Alexandra Breckenridge (che nella serie interpreta per l’appunto Mel) ha poi raccontato al sito americano che la produzione ha chiamato il cucciolo Doc nella vita reale, rendendo la sua partenza ancora più tragica. La Breckenridge spiega anche che in origine Mel e Jack avrebbero dovuto prendere un cane molto prima della serie, uno sviluppo che è stato ritardato per alcuni specifici motivi.

“A un certo punto [Charmaine] stava per darci il suo cane, e io ho detto: ‘Non se ne parla’, perché Jack non avrebbe voluto essere costretto a tenere il suo cane“, ha ricordato la Breckenridge. “Prima di tutto, date le circostanze tra Mel e Charmaine, ho detto: ‘Perché mai Mel dovrebbe essere d’accordo? Non credo che abbia senso o sia appropriato”. In secondo luogo, era durante il COVID, quindi i set erano chiusi, tutti indossavano una mascherina e avevano una protezione sul viso. … Quindi ho pensato: “Viste le circostanze, evitiamo di avere un cane”. Poi, quando ne abbiamo parlato per quest’anno, ho pensato: “Sì, io e Jack dovremmo avere un cane“.

