Vita da Strega e La famiglia Partridge torneranno come serie animate con dei reboot. Entrambe le serie tv animate sono attualmente in fase di sviluppo presso Sony Pictures Television.

Entrambe le serie animate sono ancora all’inizio dello sviluppo, senza un calendario chiaro per la produzione poiché non sono ancora stati annunciati gli sceneggiatori e lo sciopero WGA è ancora in corso.

Il reboot di Vita da strega si concentrerà su Tabitha Stevens, la figlia di 13 anni della strega Samantha e dell’umano Darrin. La ragazza si destreggerà tra due vite frequentando la scuola media mentre è anche segretamente iscritta a un’accademia magica gestita da sua nonna, Endora.

L’originale Vita da strega, è andato in onda dal 1964 al 1972. Più reti (CBS, NBC e ABC) hanno tentato un reboot, ma il tentativo animato di Sony potrebbe essere il primo a venire effettivamente realizzato.

La famiglia Partridge invece si concentrerebbe su una famiglia nera del quartiere Bed-Stuy di Brooklyn che gestisce un ristorante su ruote. Viaggiano attraverso i cinque distretti di New York per servire prelibatezze e melodie.

