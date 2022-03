, la graphic novel die Ken Steacy diventerà unaprodotta da WOW! Unlimited Media.

Tra le pagine dell’opera si racconta la storia unica della creazione, durante la seconda guerra Mondiale, di un fumetto che racconta le avventure della supereroina Oursonette, in lotta contro i nazisti. La guerriera, con l’aspetto di una donna-orso, incarna così lo spirito degli alleati che combattono per la libertà.

Atwood ha dichiarato:

Ken Steacy ha illustrato War Bears considerando i suoi interessi per la seconda Guerra Mondiale e degli standard molto alti per quanto riguarda l’accuratezza dal punto di vista visivo. Abbiamo collaborato, anche se il lavoro principale sullo script è il suo, e il resto è storia. Storia dei fumetti. Trovo meraviglioso che ora Ken stia lavorando con Michael Hirsh e WOW! Media per portare in vita la nostra amata Oursonette.

Steacy ha aggiunto:

Collaborare con Margaret Atwood a War Bears è stata un’esperienza superlativa come narratore. Nella postfazione della graphic novel ho espresso la mia speranza che Oursonette rispettasse la sua promessa di ritornare un giorno. Sono assolutamente elettrizzato nel lavorare con WOW! Media per rispettare quella promessa!

Michael Hirsh, CEO di WOW! Unlimited Media Inc, ha aggiunto:

Quando ho incontrato l’agente di Margaret, Michael Levine, ho colto al volo l’opportunità di lavorare con questi due incredibili artisti di talento per sviluppare in una serie questa eccitante graphic novel storica.

