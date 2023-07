Warner Bros. Discovery e Sky hanno rinnovato l’accordo pluriennale che regola la distribuzione di contenuti in Nuova Zelanda, grazie al quale Sky continuerà a proporre i contenuti HBO, Max Originals, Warner Bros. e Discovery.

WBD ha da tempo annunciato l’espansione della piattaforma streaming MAX in altri territori, inclusa l’Europa, e da allora ci si chiede che ne sarà dell’accordo in essere con Sky, che ospita in esclusiva i contenuti HBO in territori come l’Italia, la Germania e il Regno Unito. Tale accordo quinquennale è stato siglato nel 2019 e scadrà alla fine del 2024. Il rinnovo in Nuova Zelanda è quindi di particolare interesse perché potrebbe rappresentare un modello che verrà poi applicato anche in altri territori, Italia inclusa.

Nel caso della Nuova Zelanda, l’accordo prevede che WBD continui a tenere i propri otto canali su Sky (inclusi Discovery ecc), l’esclusiva sulle serie HBO e MAX Originals, e la library di film Warner Bros. Inoltre, vi è una clausola relativa al possibile lancio futuro di MAX in Nuova Zelanda, la cui distribuzione potrebbe avvenire anche sulle piattaforme Sky. “Non abbiamo ancora dettagli sul lancio di MAX in Nuova Zelanda,” si è affrettato a chiarire un portavoce di WBD a Variety. “[…] Siamo entusiasti del fatto che il nostro nuovo accordo preveda un’opzionalità, dandoci la flessibiltà di continuare a intrattenere il pubblico su una moltitudine di piattaforme negli anni”.